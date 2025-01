ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 48 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einem Gespräch mit dem Vorstandschef Niklas Östberg von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Botschaften seien in jeglicher Hinsicht ermutigend gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie stützten seine Einschätzung, dass die Papiere beträchtliches Aufwärtspotenzial hätten. Positiv wertete er unter anderem die Aussagen zu den Geschäften in Korea, der Verwendung der Erlöse aus dem Börsengang der Tochter Talabat, der Entwicklung des Bruttowarenvolumens, dem Wettbewerb mit dem chinesischen Unternehmen Meituan und möglichen Übernahmeaktivitäten./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------