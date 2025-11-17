Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
17.11.2025 14:16:23
EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delivery Hero SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Delivery Hero SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2231090 17.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!