ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Netflix auf 650 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal von 610 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch. Der Streaming-Anbieter habe noch reichlich Potenzial beim sogenannten Paid Sharing, bei dem Personen außerhalb des Haupthaushalts die Nutzung eines Kontos gegen eine Gebühr eingeräumt wird. Im kommenden Jahr werde sich zudem die Profitabilität erhöhen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2024 / 20:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------