Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lohnende Netflix-Investition?
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,15 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Netflix-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,305 Netflix-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 578,39 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 21.11.2025 auf 104,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 257,84 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 442,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25