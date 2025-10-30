Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|LUS-DAX im Fokus
|
30.10.2025 17:59:04
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 24 147,00 Punkten aus dem Handel.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 219,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 029,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2025, den Stand von 23 906,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 312,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 232,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 3,00 Prozent auf 101,30 EUR), Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 212,60 EUR), RWE (+ 1,65 Prozent auf 43,06 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 167,45 EUR) und SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 225,85 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,50 Prozent auf 26,87 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), Porsche Automobil (-2,34 Prozent auf 34,68 EUR), Merck (-2,09 Prozent auf 112,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 90,24 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 10 828 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,386 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:28
|Schwacher Handel: DAX in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)