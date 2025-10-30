Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Wenig verändert zeigte sich der LUS-DAX zum Handelsende.

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 24 147,00 Punkten aus dem Handel.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 219,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 029,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2025, den Stand von 23 906,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 312,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 232,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 3,00 Prozent auf 101,30 EUR), Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 212,60 EUR), RWE (+ 1,65 Prozent auf 43,06 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 167,45 EUR) und SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 225,85 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,50 Prozent auf 26,87 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), Porsche Automobil (-2,34 Prozent auf 34,68 EUR), Merck (-2,09 Prozent auf 112,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 90,24 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 10 828 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,386 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

