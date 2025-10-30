Volkswagen Aktie

Aktienanalyse 30.10.2025 17:58:47

Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat sich das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern und der Cashflow des Autokonzerns hätten die Markterwartungen größtenteils übertroffen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Entwicklung der Barmittelzuflüsse steigere die Zuversicht mit Blick auf 2026.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 17:38 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 90,24 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 21,90 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 327 554 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier um 8,0 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2025 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:36 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

