Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Der DAX zeigte sich am Abend kaum verändert.

Der DAX ging nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 24 139,43 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,088 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,264 Prozent fester bei 24 187,82 Punkten, nach 24 124,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 034,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 215,30 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,795 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 24 262,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der DAX mit 19 257,34 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20,55 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 3,00 Prozent auf 101,30 EUR), Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 212,60 EUR), RWE (+ 1,65 Prozent auf 43,06 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 167,45 EUR) und SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 225,85 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Bayer (-2,50 Prozent auf 26,87 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), Porsche Automobil (-2,34 Prozent auf 34,68 EUR), Merck (-2,09 Prozent auf 112,55 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 90,24 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10 828 500 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 255,386 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at