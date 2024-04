ANALYSE-FLASH: UBS belässt Salesforce auf 'Neutral' - Ziel 310 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salesforce mit Blick auf einen möglichen Zukauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Das vom "Wall Street Journal" berichtete Interesse des Softwarekonzerns am Datenmanagementsoftware-Anbieter Informatica (Informatica A) sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Fokus von Salesforce liege auf Skaleneffekten für sein Datencloud-Geschäft. Er sehe eine mögliche Transaktion bestenfalls neutral. Informatica wird gemessen zum Schlusskurs vom Freitag mit etwas mehr als 11 Milliarden Dollar bewertet. Der SAP-Konkurrent (SAP SE) Salesforce kommt auf rund 285 Milliarden Dollar./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 02:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 02:58 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------