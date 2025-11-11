Redcare Pharmacy Aktie

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

11.11.2025 13:55:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) zwar von 82 auf 74 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf seien zunächst kaum noch Belastungsfaktoren ersichtlich, schrieb Olivier Calvet am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Er erwartet allerdings, dass sich weitere Konkurrenz auf dem Markt für rezeptfreie Produkte einfinden wird. Damit würden Investitionen in das Wachstum des Rezeptgeschäfts von Redcare erschwert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:16 / GMT

