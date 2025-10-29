Redcare Pharmacy Aktie
|78,30EUR
|-2,40EUR
|-2,97%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
29.10.2025 11:01:00
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Volker Bosse am Mittwoch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,15 €
|
Abst. Kursziel*:
121,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
123,50%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse