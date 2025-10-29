Redcare Pharmacy Aktie

78,30EUR -2,40EUR -2,97%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

29.10.2025 11:01:00

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Volker Bosse am Mittwoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79,15 € 		Abst. Kursziel*:
121,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
123,50%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

