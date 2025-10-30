FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke glänze in puncto Wachstum, Margen und Barmittelzufluss, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Bei der Aktie komme dies aber weiterhin nicht an./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET



