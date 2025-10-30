Redcare Pharmacy Aktie

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

30.10.2025 12:31:14

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke glänze in puncto Wachstum, Margen und Barmittelzufluss, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Bei der Aktie komme dies aber weiterhin nicht an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,85 € 		Abst. Kursziel*:
197,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
196,60%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

