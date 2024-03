ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Boeing auf 250 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 250 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die sicherheitsbedingte Drosselung der Produktion sei eine perspektivische Entscheidung, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Risikoreduzierung sei sicher kein Kurstreiber, doch die Nachfrage nach neuen Flugzeugen bleibe robust und Boeing gehe umgehend auf Sicherheitsbedenken der Aufsichtsbehörden ein. Er rechnet in zwei bis drei Jahren bei normalisierter Produktion wieder mit einem deutlich höheren Cashflow./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 03:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 03:25 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------