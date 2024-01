ANALYSE-FLASH: Warburg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos (Elmos Semiconductor) auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Gewinnwarnung der Intel-Tochter Mobileye habe die Aktie des Halbleiterherstellers belastet, weshalb er nun eine Kaufgelegenheit sehe, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die im Branchenvergleich späte Warnung des US-Unternehmens, das Fahrzeuge verschiedener Hersteller mit Assistenzsystemen ausstattet und auch an Technologie für selbstfahrende Autos arbeitet, habe eher unternehmensspezifische Gründe, und Elmos' Ausblick auf 2024 dürfte positiv aufgenommen werden./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

