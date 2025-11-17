Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
17.11.2025 13:04:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro (Nagarro SE) von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29