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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.03.2026 17:45:00
Android: Neue Sideloading-Regeln sollen bei Gerätewechsel weiter erfüllt bleiben
Die einmalige 24-Stunden-Frist beim Android-Sideloading sorgt für viel Frust. Bei einem Gerätewechsel will Google es etwas leichter machen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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