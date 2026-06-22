Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.06.2026 15:43:00
Android 17: Fehler bei WLAN, 5G und Touchscreen auf Pixel-Geräten
Google hat mit Android 17 hat allerlei Fehler bereinigt, aber neue eingebaut. Eine Übersicht bekannter Bugs und wie sich manche beheben lassen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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