Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.07.2026 16:29:00
Android Auto bekommt GPS-Tacho-Anzeige
Google Maps kann es schon lange auf Smartphones: Die Geschwindigkeit nach GPS anzeigen. Offenbar kommt das nun auch für externe Displays.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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