Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.06.2026 05:15:00
Android öffnet ein paar Server-Ports
Android sperrt seit jeher Ports bis 1023. Seit Anbeginn verlangen Developer mehr Offenheit, doch erst jetzt wagt Google Glasnost. Ein bisschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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