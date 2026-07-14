Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
14.07.2026 06:00:19
Google backs major US solar project to offset fossil fuel emissions
Deal signals continued demand for renewable energy despite Trump administration’s efforts to end tax credits and stall plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|309,15
|-0,18%
|Alphabet C (ex Google)
|307,55
|-0,08%
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