Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent schwächer bei 17 758,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 17 881,00 Punkte, das Tagestief hingegen 17 711,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 995,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 539,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 15 819,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,06 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 3,65 Prozent auf 26,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 134,65 EUR), Covestro (+ 0,55 Prozent auf 51,10 EUR), RWE (+ 0,44 Prozent auf 32,14 EUR) und Brenntag SE (-0,18 Prozent auf 75,64 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Porsche (-3,89 Prozent auf 89,52 EUR), BMW (-3,42 Prozent auf 105,95 EUR), EON SE (-3,08 Prozent auf 11,97 EUR), Porsche Automobil vz (-2,81 Prozent auf 49,14 EUR) und Daimler Truck (-2,54 Prozent auf 44,45 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 658 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at