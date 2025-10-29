Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwoch.

Um 09:27 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 24 293,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 318,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 195,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 23 741,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der LUS-DAX 24 212,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 473,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 21,68 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 6,59 Prozent auf 58,25 EUR), BASF (+ 2,91 Prozent auf 44,26 EUR), Deutsche Bank (+ 2,57 Prozent auf 30,37 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 82,82 EUR) und Commerzbank (+ 1,18 Prozent auf 30,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil SAP SE (-1,24 Prozent auf 231,20 EUR), Symrise (-1,04 Prozent auf 75,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 543,00 EUR), MTU Aero Engines (-0,95 Prozent auf 376,00 EUR) und GEA (-0,88 Prozent auf 62,15 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 883 150 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 5,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

