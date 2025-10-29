Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start um die Nulllinie

Am dritten Tag der Woche geht es für den DAX erneut nach oben.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 24 278,55 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,091 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,072 Prozent leichter bei 24 261,09 Punkten, nach 24 278,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 252,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 283,99 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,223 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 23 745,06 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 24 217,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 478,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,24 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 6,59 Prozent auf 58,25 EUR), BASF (+ 2,91 Prozent auf 44,26 EUR), Deutsche Bank (+ 2,57 Prozent auf 30,37 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 82,82 EUR) und Commerzbank (+ 1,18 Prozent auf 30,80 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen SAP SE (-1,24 Prozent auf 231,20 EUR), Symrise (-1,04 Prozent auf 75,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 543,00 EUR), MTU Aero Engines (-0,95 Prozent auf 376,00 EUR) und GEA (-0,88 Prozent auf 62,15 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 883 150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

