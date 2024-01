Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX im Minus

Der SDAX notiert am Montag im negativen Bereich.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent schwächer bei 13 499,04 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 112,427 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,063 Prozent höher bei 13 567,16 Punkten, nach 13 558,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 592,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 493,66 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 617,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 599,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 13 077,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 2,33 Prozent zurück. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 380,57 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell CompuGroup Medical SE (+ 6,47 Prozent auf 38,16 EUR), MorphoSys (+ 3,06 Prozent auf 31,69 EUR), ATOSS Software (+ 1,58 Prozent auf 224,50 EUR), Kontron (+ 1,41 Prozent auf 21,56 EUR) und Dermapharm (+ 0,89 Prozent auf 41,02 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil ProSiebenSat1 Media SE (-3,79 Prozent auf 5,53 EUR), AUTO1 (-3,53 Prozent auf 4,65 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 16,60 EUR), GRENKE (-2,89 Prozent auf 23,55 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,88 Prozent auf 1,15 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Südzucker-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 301 158 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 10,900 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at