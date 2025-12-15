Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Performance im Blick 15.12.2025 10:04:02

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Elmos Semiconductor-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 57,40 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174,216 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 94,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 393,73 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 63,94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Mrd. Euro. Elmos Semiconductor-Anteile wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

Analysen zu Elmos Semiconductor

05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 91,90 -1,82% Elmos Semiconductor

