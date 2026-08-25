BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Index im Fokus 25.08.2026 15:58:44

Freundlicher Handel: Pluszeichen im STOXX 50

Freundlicher Handel: Pluszeichen im STOXX 50

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent höher bei 5 488,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 5 497,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 487,06 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5 429,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 255,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 605,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 154,10 EUR), Rolls-Royce (+ 2,64 Prozent auf 15,40 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,10 Prozent auf 79,82 CHF), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 206,90 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 285,95 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BAT (-1,93 Prozent auf 41,13 GBP), RELX (-1,62 Prozent auf 26,09 GBP), HSBC (-1,49 Prozent auf 15,06 GBP), Unilever (-1,47 Prozent auf 47,12 GBP) und Nestlé (-1,31 Prozent auf 79,41 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 11 610 246 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,439 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,34 0,64% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 205,30 -0,39% Airbus SE
ASML NV 1 517,40 1,48% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,05 -0,33% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,04 -0,80% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 17,80 0,60% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,86 0,34% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,00 -1,64% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,87 -0,71% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,30 0,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 17,95 -0,48% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 287,90 0,07% Siemens AG
Siemens Energy AG 155,18 2,70% Siemens Energy AG
Unilever PLC 55,05 -1,15% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 475,16 -0,36%

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