BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index im Fokus
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25.08.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: Pluszeichen im STOXX 50
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent höher bei 5 488,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 5 497,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 487,06 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5 429,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 255,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 605,09 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 154,10 EUR), Rolls-Royce (+ 2,64 Prozent auf 15,40 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,10 Prozent auf 79,82 CHF), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 206,90 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 285,95 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BAT (-1,93 Prozent auf 41,13 GBP), RELX (-1,62 Prozent auf 26,09 GBP), HSBC (-1,49 Prozent auf 15,06 GBP), Unilever (-1,47 Prozent auf 47,12 GBP) und Nestlé (-1,31 Prozent auf 79,41 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 11 610 246 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,439 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|BAT Buy
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|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,34
|0,64%
|Airbus SE
|205,30
|-0,39%
|ASML NV
|1 517,40
|1,48%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,05
|-0,33%
|BP plc (British Petrol)
|6,04
|-0,80%
|HSBC Holdings plc
|17,80
|0,60%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,86
|0,34%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,00
|-1,64%
|Prosus N.V.
|37,87
|-0,71%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,30
|0,07%
|Rolls-Royce Plc
|17,95
|-0,48%
|Siemens AG
|287,90
|0,07%
|Siemens Energy AG
|155,18
|2,70%
|Unilever PLC
|55,05
|-1,15%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 475,16
|-0,36%