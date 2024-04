Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert am Mittag im Minus

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 1,19 Prozent auf 39 096,06 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,609 Prozent auf 39 807,93 Punkte an der Kurstafel, nach 39 566,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 39 256,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 39 055,24 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 39 087,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, notierte der Dow Jones bei 37 715,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 274,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,66 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Dow (+ 0,76 Prozent auf 58,70 USD), Chevron (+ 0,13 Prozent auf 159,28 USD), Travelers (+ 0,11 Prozent auf 228,40 USD), Verizon (+ 0,00 Prozent auf 42,28 USD) und Visa (-0,07 Prozent auf 278,09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-7,25 Prozent auf 454,20 USD), Intel (-1,86 Prozent auf 43,69 USD), Nike (-1,54 Prozent auf 91,13 USD), 3M (-1,52 Prozent auf 92,59 USD) und Amgen (-1,51 Prozent auf 278,76 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 4 837 587 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,914 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at