Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,67 Prozent tiefer bei 21 172,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,212 Prozent schwächer bei 21 269,67 Punkten in den Handel, nach 21 314,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 905,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21 269,67 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 2,05 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Wert von 20 895,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 142,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 816,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,81 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 17,29 Prozent auf 2,51 USD), Amtech Systems (+ 8,33 Prozent auf 5,85 USD), Century Casinos (+ 3,72 Prozent auf 2,51 USD), OraSure Technologies (+ 3,57 Prozent auf 2,90 USD) und AngioDynamics (+ 3,40 Prozent auf 9,13 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Intel (-6,99 Prozent auf 23,54 USD), Digi International (-4,41 Prozent auf 33,39 USD), Heartland Express (-3,80 Prozent auf 8,11 USD), Werner Enterprises (-3,76 Prozent auf 27,66 USD) und Sangamo Therapeutics (-3,66 Prozent auf 0,54 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 470 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,817 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5,77 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

