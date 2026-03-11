Stellantis Aktie
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 in Rot
Um 15:40 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,28 Prozent auf 8 035,15 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,352 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 992,66 Zählern und damit 0,803 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 057,36 Punkte).
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 961,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 052,92 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 2,89 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 8 313,24 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.12.2025, den Stand von 8 085,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 941,91 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,95 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Zählern registriert.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 151 480 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 250,429 Mrd. Euro den größten Anteil.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
