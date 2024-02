Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime fällt schlussendlich zurück

Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 1 729,13 Punkte nach unten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 1 733,17 Punkte an der Kurstafel, nach 1 733,30 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 739,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 728,90 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,574 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 1 714,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 576,01 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 1 702,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,881 Prozent nach oben. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 2,79 Prozent auf 51,50 EUR), Addiko Bank (+ 1,98 Prozent auf 15,45 EUR), UBM Development (+ 0,89 Prozent auf 22,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,75 Prozent auf 40,10 EUR) und AMAG (+ 0,70 Prozent auf 28,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Semperit (-6,29 Prozent auf 13,70 EUR), Wolford (-6,20 Prozent auf 4,54 EUR), Marinomed Biotech (-4,85 Prozent auf 25,50 EUR), OMV (-2,84 Prozent auf 40,39 EUR) und Polytec (-2,76 Prozent auf 3,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 610 887 Aktien gehandelt. Mit 26,282 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Semperit-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,19 Prozent gelockt.

