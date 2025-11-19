BAWAG Aktie
19.11.2025 09:29:14
Pluszeichen in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 4 725,10 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 142,125 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 4 716,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 716,63 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 716,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 730,57 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 4 578,37 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 19.08.2025, mit 4 848,87 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 3 505,16 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 29,21 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,88 Prozent auf 48,40 EUR), Raiffeisen (+ 0,77 Prozent auf 31,28 EUR), DO (+ 0,70 Prozent auf 172,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,68 Prozent auf 29,80 EUR) und PORR (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-0,85 Prozent auf 23,44 EUR), Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 44,30 EUR), Verbund (-0,39 Prozent auf 63,15 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,20 EUR) und BAWAG (-0,36 Prozent auf 109,30 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX weist die Verbund-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 989 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,913 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,44 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
