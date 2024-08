Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Freitagmittag im Minus

Der ATX Prime notiert am Mittag im negativen Bereich.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,14 Prozent tiefer bei 1 804,57 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,057 Prozent leichter bei 1 824,37 Punkten, nach 1 825,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 824,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 800,45 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,88 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 1 830,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der ATX Prime bei 1 798,70 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 02.08.2023, einen Stand von 1 612,79 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,28 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,01 Prozent auf 76,15 EUR), Rosenbauer (+ 1,98 Prozent auf 36,00 EUR), S IMMO (+ 1,35 Prozent auf 22,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,09 Prozent auf 27,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 29,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 17,60 EUR), Raiffeisen (-3,95 Prozent auf 17,02 EUR), Andritz (-3,63 Prozent auf 55,80 EUR), Wienerberger (-3,55 Prozent auf 30,94 EUR) und Kapsch TrafficCom (-3,33 Prozent auf 8,72 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 321 300 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,709 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

