Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags in Rot

Der ATX Prime sinkt am zweiten Tag der Woche.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent auf 1 809,06 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 814,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 814,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 808,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 815,28 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 1 875,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der ATX Prime auf 1 755,90 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 552,10 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 3,65 Prozent auf 31,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,48 Prozent auf 37,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,61 Prozent auf 6,30 EUR), OMV (+ 1,36 Prozent auf 40,20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,80 Prozent auf 12,65 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Palfinger (-2,35 Prozent auf 22,85 EUR), STRABAG SE (-2,22 Prozent auf 39,55 EUR), Andritz (-2,14 Prozent auf 57,25 EUR), BAWAG (-1,18 Prozent auf 58,70 EUR) und DO (-1,09 Prozent auf 163,60 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 937 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,577 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,95 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

