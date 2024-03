Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schließt im Minus

Am Montag fiel der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,72 Prozent auf 1 688,43 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,072 Prozent schwächer bei 1 699,46 Punkten in den Handel, nach 1 700,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 680,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 700,90 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 1 694,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 659,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 1 735,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,49 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), UBM Development (+ 2,43 Prozent auf 21,10 EUR), FACC (+ 2,03 Prozent auf 6,02 EUR), Lenzing (+ 1,89 Prozent auf 29,65 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,70 Prozent auf 5,98 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-7,44 Prozent auf 18,42 EUR), PORR (-2,51 Prozent auf 13,22 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,94 Prozent auf 40,45 EUR), Verbund (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR) und STRABAG SE (-1,65 Prozent auf 41,65 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 645 594 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,798 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

