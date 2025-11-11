ATX
Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 4 839,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 140,558 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 4 836,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 836,42 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 853,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 833,57 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 721,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, stand der ATX noch bei 3 568,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 32,36 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,01 Prozent auf 44,90 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 23,98 EUR), BAWAG (+ 0,79 Prozent auf 114,40 EUR), Wienerberger (+ 0,79 Prozent auf 25,60 EUR) und EVN (+ 0,56 Prozent auf 26,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-1,42 Prozent auf 31,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,88 Prozent auf 28,20 EUR), Andritz (-0,78 Prozent auf 63,90 EUR), CPI Europe (-0,62 Prozent auf 16,16 EUR) und AT S (AT&S) (-0,50 Prozent auf 29,60 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 83 858 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 34,738 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,07 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
