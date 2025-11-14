ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schoeller-Bleckmann-Aktien gewesen.

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,760 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers auf 29,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 124,03 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 12,40 Prozent gleich.

Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 460,18 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at