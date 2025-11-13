AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
13.11.2025 09:29:11
Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 4 939,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 143,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 4 933,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 943,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 912,19 Zählern.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 729,38 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 4 720,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 461,19 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 35,08 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4 943,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 4,41 Prozent auf 71,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,14 Prozent auf 33,42 EUR), Lenzing (+ 1,14 Prozent auf 22,10 EUR), DO (+ 0,93 Prozent auf 194,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,87 Prozent auf 29,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Österreichische Post (-1,64 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (-0,89 Prozent auf 67,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 13,02 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 29,10 EUR) und OMV (-0,29 Prozent auf 48,82 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 141 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 36,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die CPI Europe-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
