Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Donnerstagmorgen an seine positive Performance an.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 4 939,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 143,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 4 933,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 943,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 912,19 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 729,38 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 4 720,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 461,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 35,08 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4 943,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 4,41 Prozent auf 71,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,14 Prozent auf 33,42 EUR), Lenzing (+ 1,14 Prozent auf 22,10 EUR), DO (+ 0,93 Prozent auf 194,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,87 Prozent auf 29,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Österreichische Post (-1,64 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (-0,89 Prozent auf 67,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 13,02 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 29,10 EUR) und OMV (-0,29 Prozent auf 48,82 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 141 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 36,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die CPI Europe-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at