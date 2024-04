Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent schwächer bei 3 518,37 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,106 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,035 Prozent stärker bei 3 538,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 537,13 Punkten am Vortag.

Bei 3 538,97 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 517,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,514 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 378,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wurde der ATX mit 3 377,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der ATX auf 3 235,49 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent aufwärts. Bei 3 572,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,11 Prozent auf 19,06 EUR), Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 29,00 EUR), BAWAG (+ 0,43 Prozent auf 58,55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,36 Prozent auf 111,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,25 Prozent auf 8,05 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-3,87 Prozent auf 65,80 EUR), Andritz (-1,41 Prozent auf 56,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,39 Prozent auf 19,11 EUR), Erste Group Bank (-0,72 Prozent auf 41,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,56 Prozent auf 44,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der Verbund-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 126 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 23,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,26 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at