Ausblick: Raiffeisen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei Raiffeisen stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Raiffeisen stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,78 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Raiffeisen 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,01 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 41,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,55 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,19 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,99 Milliarden EUR, gegenüber 14,42 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at