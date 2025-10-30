Raiffeisen Aktie

30.10.2025 07:30:28

EQS-News: RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

30.10.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen
 
  • Konzernergebnis 1-9/2025 von EUR 1.027 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland)
  • Kernerträge von EUR 1.561 Millionen, im Quartalsvergleich plus 2%
  • Kreditvergabe beschleunigte sich im 3. Quartal in ganz Zentral- und Südosteuropa
  • Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,7% (für gesamten Konzern bei 18,2%)
  • Reduzierung des Russlandgeschäfts weiter als im Zeitplan vorgesehen
  • Ziele für Return on Equity bestätigt
 
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:
Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2025 1-9/2024 Q3/2025 Q2/2025
Zinsüberschuss 3.129 3.113 1.056 1.027
Provisionsüberschuss 1.473 1.348 505 502
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value Bewertungen 19 20 -12 59
Verwaltungsaufwendungen -2.562 -2.404 -837 -874
Betriebsergebnis 2.228 2.271 785 765
Übriges Ergebnis -298 -552 -65 -166
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -199 -165 -46 -37
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -120 -157 -12 -62
Ergebnis vor Steuern 1.611 1.397 661 500
Ergebnis nach Steuern 1.215 1.003 528 369
Konzernergebnis 1.027 847 460 307
 
Bilanz in EUR Millionen 30/9/2025 31/12/2024
Forderungen an Kunden 98.481 95.363
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 115.131 108.205
Bilanzsumme 192.826 184.961
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 78.639 78.325
 
Bankspezifische Kennzahlen 30/9/2025 31/12/2024
NPE Ratio 1,7%  2,1% 
NPE Coverage Ratio 47,7%  50,4% 
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,7%  15,1%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,6%  20,4% 
 
Kennzahlen 1-9/2025 1-9/2024 Q3/2025 Q2/2025
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,29%  2,33%  2,30%  2,27% 
Cost/Income Ratio 52,8%  50,9%  50,9%  52,6% 
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,14%  0,22%  0,01%  0,23% 
Konzern-Return-on-Equity 10,0%  8,6%  14,0%  8,9% 
Ergebnis je Aktie in EUR 2,87 2,33 1,32 0,84
Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das  1. bis 3. Quartal 2025 auf der RBI-Website.

Ausblick 2025
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
Ausblick 2025 RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EUR rund 4,15 Mrd.
Provisionsüberschuss in EUR rund 1,95 Mrd.
Forderungen an Kunden (Wachstum) 6 bis 7%
Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,45 Mrd.
Cost/Income Ratio rund 53,0%
Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 30 BP
Konzern-Return-on-Equity rund 10%
Harte Kernkapitalquote rund 15,2%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null  
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2220866

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220866  30.10.2025 CET/CEST

