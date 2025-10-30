EQS-News: RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen



30.10.2025 / 07:30 CET/CEST

RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

Konzernergebnis 1-9/2025 von EUR 1.027 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland) Kernerträge von EUR 1.561 Millionen, im Quartalsvergleich plus 2% Kreditvergabe beschleunigte sich im 3. Quartal in ganz Zentral- und Südosteuropa Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,7% (für gesamten Konzern bei 18,2%) Reduzierung des Russlandgeschäfts weiter als im Zeitplan vorgesehen Ziele für Return on Equity bestätigt Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2025 1-9/2024 Q3/2025 Q2/2025 Zinsüberschuss 3.129 3.113 1.056 1.027 Provisionsüberschuss 1.473 1.348 505 502 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value Bewertungen 19 20 -12 59 Verwaltungsaufwendungen -2.562 -2.404 -837 -874 Betriebsergebnis 2.228 2.271 785 765 Übriges Ergebnis -298 -552 -65 -166 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -199 -165 -46 -37 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -120 -157 -12 -62 Ergebnis vor Steuern 1.611 1.397 661 500 Ergebnis nach Steuern 1.215 1.003 528 369 Konzernergebnis 1.027 847 460 307 Bilanz in EUR Millionen 30/9/2025 31/12/2024 Forderungen an Kunden 98.481 95.363 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 115.131 108.205 Bilanzsumme 192.826 184.961 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 78.639 78.325 Bankspezifische Kennzahlen 30/9/2025 31/12/2024 NPE Ratio 1,7% 2,1% NPE Coverage Ratio 47,7% 50,4% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,7% 15,1% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,6% 20,4% Kennzahlen 1-9/2025 1-9/2024 Q3/2025 Q2/2025 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,29% 2,33% 2,30% 2,27% Cost/Income Ratio 52,8% 50,9% 50,9% 52,6% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,14% 0,22% 0,01% 0,23% Konzern-Return-on-Equity 10,0% 8,6% 14,0% 8,9% Ergebnis je Aktie in EUR 2,87 2,33 1,32 0,84 Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das 1. bis 3. Quartal 2025 auf der RBI- te Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das 1. bis 3. Quartal 2025 auf der RBI- Websi

Ausblick 2025

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland. Ausblick 2025 RBI ohne RU Zinsüberschuss in EUR rund 4,15 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,95 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) 6 bis 7% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,45 Mrd. Cost/Income Ratio rund 53,0% Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 30 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% Harte Kernkapitalquote rund 15,2%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

