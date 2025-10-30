Raiffeisen Aktie

30.10.2025 07:30:28

EQS-News: RBI 1-9/2025: Consolidated profit (excluding Russia) of more than EUR 1 billion, up 21 per cent

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): 9 Month figures
RBI 1-9/2025: Consolidated profit (excluding Russia) of more than EUR 1 billion, up 21 per cent

30.10.2025 / 07:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RBI 1-9/2025: Consolidated profit (excluding Russia) of more than EUR 1 billion, up 21 per cent
 
  • Consolidated profit 1-9/2025 at EUR 1,027 million for the core group (excluding Russia)
  • Main revenues of EUR 1,561 million, up 2% q-o-q
  • Loan origination accelerated in Q3 across CE and SEE
  • CET1 ratio excluding Russia at 15.7% (group CET1 ratio at 18.2%)
  • Business reduction in Russia ahead of schedule 
  • Return on equity targets confirmed
 
The following tables refer to RBI excluding Russia and Belarus:
 
Income Statement in EUR million 1-9/2025 1-9/2024 Q3/2025 Q2/2025
Net interest income 3,129 3,113 1,056 1,027
Net fee and commission income 1,473 1,348 505 502
Net trading income and fair value result 19 20 (12) 59
General administrative expenses (2,562) (2,404) (837) (874)
Operating result 2,228 2,271 785 765
Other result (298) (552) (65) (166)
Governmental measures and compulsory contributions (199) (165) (46) (37)
Impairment losses on financial assets (120) (157) (12) (62)
Profit/loss before tax 1,611 1,397 661 500
Profit/loss after tax 1,215 1,003 528 369
Consolidated profit 1,027 847 460 307
 
Financial statement in EUR million 30/9/2025 31/12/2024
Loans to customers 98,481 95,363
Deposits from customers 115,131 108,205
Total assets 192,826 184,961
Total risk-weighted assets (RWA) 78,639 78,325
 
Bank-specific information 30/9/2025 31/12/2024
NPE Ratio 1.7%  2.1% 
NPE Coverage Ratio 47.7%  50.4% 
CET1 ratio transitional (incl. profit) 15.7%  15.1%
Total capital ratio transitional (incl. profit) 20.6%  20.4% 
 
Key ratios 1-9/2025 1-9/2024 Q3/2025 Q2/2025
Net interest margin (Ø interest-bearing assets) 2.29%  2.33%  2.30%  2.27% 
Cost/income ratio 52.8%  50.9%  50.9%  52.6% 
Provisioning ratio  (Ø loans to customers) 0.14%  0.22%  0.01%  0.23% 
Consolidated return on equity 10.0%  8.6%  14.0%  8.9% 
Earnings per share in EUR 2.87 2.33 1.32 0.84
The consolidated result for the entire RBI Group can be found in the Third Quarter Report 2025 on RBI’s website.
 
Outlook 2025
The following guidance refers to RBI excluding Russia.
Outlook 2025 RBI excl. RU
Net interest income in EUR around 4.15 bn
Net fee and commission income in EUR around 1.95 bn
Loans to customers (growth) 6 to 7%
General administrative expenses in EUR around 3.45 bn
Cost/income ratio around 53.0%
Provisioning ratio (excluding potential use of overlays) around 30 bps
Consolidated return on equity around 10%
CET1 ratio around 15.2%*
*’P/B Zero’ Russia deconsolidation scenario  
In the medium term, RBI aims to achieve a consolidated return on equity of at least 13% excluding Russia and excluding provisions and legal cost for foreign currency loans in Poland.
 
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

30.10.2025 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group. www.eqs.com

View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2220866

 
End of News EQS News Service

2220866  30.10.2025 CET/CEST

