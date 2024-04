Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Um 12:10 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent auf 4 374,15 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,137 Prozent auf 4 375,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 381,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 372,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 392,77 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,117 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 4 347,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 061,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, stand der STOXX 50 bei 3 999,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,81 Prozent auf 5,30 GBP), AstraZeneca (+ 1,58 Prozent auf 109,02 GBP), Roche (+ 1,43) Prozent auf 227,60 CHF), Rio Tinto (+ 0,57 Prozent auf 52,65 GBP) und Nestlé (+ 0,49 Prozent auf 93,92 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-5,80 Prozent auf 21,29 EUR), Reckitt Benckiser (-1,86 Prozent auf 42,25 GBP), UniCredit (-1,52 Prozent auf 34,42 EUR), UBS (-1,26 Prozent auf 26,73 CHF) und Richemont (-1,01 Prozent auf 132,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7 364 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 512,586 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BAT-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at