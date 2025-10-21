adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|STOXX-Handel im Blick
|
21.10.2025 09:29:13
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 5 677,06 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,805 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent höher bei 5 686,77 Punkten, nach 5 680,93 Punkten am Vortag.
Bei 5 675,60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 686,77 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 458,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 342,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 941,22 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,44 Prozent nach oben. Bei 5 688,17 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 771,50 EUR), Bayer (+ 0,58 Prozent auf 27,59 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 546,20 EUR), Infineon (+ 0,54 Prozent auf 34,29 EUR) und Allianz (+ 0,54 Prozent auf 353,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-0,80 Prozent auf 43,43 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 101,15 EUR), SAP SE (-0,67 Prozent auf 237,00 EUR), adidas (-0,56 Prozent auf 193,80 EUR) und Deutsche Bank (-0,36 Prozent auf 28,92 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 299 646 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 339,422 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
