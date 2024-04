Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich leichter

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 17 754,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 17 881,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 748,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 16.01.2024, einen Wert von 16 539,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 819,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,03 Prozent zu. Bei 18 633,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 3,65 Prozent auf 26,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,85 Prozent auf 134,85 EUR), RWE (+ 0,84) Prozent auf 32,27 EUR), Zalando (-0,07 Prozent auf 26,87 EUR) und Covestro (-0,35 Prozent auf 50,64 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Daimler Truck (-3,35 Prozent auf 44,08 EUR), Heidelberg Materials (-3,25 Prozent auf 95,14 EUR), Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 17,08 EUR), BMW (-3,10 Prozent auf 106,30 EUR) und Porsche (-2,60 Prozent auf 90,72 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 206 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,665 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

