Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX in Rot

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent auf 26 795,88 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 252,393 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 27 043,86 Punkte an der Kurstafel, nach 27 043,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 785,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 255,98 Zähler.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 120,64 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 26 838,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 27 662,94 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,158 Prozent zu Buche. 27 272,39 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 5,37 Prozent auf 27,94 EUR), LANXESS (+ 5,32 Prozent auf 26,13 EUR), KRONES (+ 4,48 Prozent auf 128,20 EUR), Jungheinrich (+ 2,33 Prozent auf 35,08 EUR) und United Internet (+ 1,34 Prozent auf 21,14 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-5,55 Prozent auf 1,85 EUR), SMA Solar (-5,33 Prozent auf 50,65 EUR), TAG Immobilien (-4,46 Prozent auf 12,11 EUR), LEG Immobilien (-3,90 Prozent auf 76,48 EUR) und Nemetschek SE (-3,78 Prozent auf 88,25 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 394 738 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,954 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,63 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at