Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Am Freitag steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,24 Prozent im Minus bei 25 312,65 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 250,230 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,011 Prozent fester bei 25 376,60 Punkten, nach 25 373,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 296,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 422,17 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0,055 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 134,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 27 043,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der MDAX noch bei 27 220,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 5,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,32 Prozent auf 36,19 EUR), Fraport (+ 1,08 Prozent auf 48,86 EUR), HelloFresh (+ 0,85 Prozent auf 4,53 EUR), Siltronic (+ 0,77 Prozent auf 72,25 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,71 Prozent auf 49,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-4,62 Prozent auf 21,70 EUR), TeamViewer (-3,23 Prozent auf 10,79 EUR), Scout24 (-1,53 Prozent auf 70,65 EUR), RATIONAL (-1,32 Prozent auf 819,50 EUR) und PUMA SE (-1,25 Prozent auf 43,45 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 460 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,290 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

