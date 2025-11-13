Talanx Aktie
|115,20EUR
|2,10EUR
|1,86%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Nettogewinnziel für 2026 liege der Versicherer ein Jahr vor der ursprünglichen Planung, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Grund hierfür sei eine höhere Profitabilität in den beiden Kerngeschäftsfeldern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
138,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110,10 €
|
Abst. Kursziel*:
25,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
