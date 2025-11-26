Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|MDAX-Performance im Fokus
|
26.11.2025 17:58:59
MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone
Zum Handelsende verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 29 214,48 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 336,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,361 Prozent stärker bei 29 120,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 015,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28 942,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 250,57 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 2,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30 291,98 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 30 822,93 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 26 210,76 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 6,88 Prozent auf 17,01 EUR), thyssenkrupp (+ 5,82 Prozent auf 9,13 EUR), HelloFresh (+ 3,55 Prozent auf 5,71 EUR), Nordex (+ 3,35 Prozent auf 26,56 EUR) und Delivery Hero (+ 2,96 Prozent auf 17,21 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-8,65 Prozent auf 2,91 EUR), WACKER CHEMIE (-3,04 Prozent auf 65,30 EUR), LANXESS (-2,00 Prozent auf 16,66 EUR), Ströer SE (-1,83 Prozent auf 34,90 EUR) und United Internet (-1,50 Prozent auf 24,94 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 687 586 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,346 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Im MDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
