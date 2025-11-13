Talanx Aktie

114,50EUR 1,40EUR 1,24%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

13.11.2025 14:34:56

Talanx Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Großschäden glänzten durch Abwesenheit und das Gewinnziel für 2025 habe der Versicherer erneut erhöht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Talanx AG Halten
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
113,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
114,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

