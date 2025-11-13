Talanx Aktie
|114,50EUR
|1,40EUR
|1,24%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Großschäden glänzten durch Abwesenheit und das Gewinnziel für 2025 habe der Versicherer erneut erhöht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Halten
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
113,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
114,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten
|
14:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:51
|ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet noch mehr Gewinn - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08:47
|Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag (Dow Jones)
|
07:31
|Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
|
07:30
|Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 erneut an (Dow Jones)