Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,41 Prozent tiefer bei 17 323,70 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,343 Prozent auf 17 334,71 Punkte an der Kurstafel, nach 17 394,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 362,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 287,91 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 4,52 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 18 032,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17 314,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 13 088,71 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 1,91 Prozent auf 203,41 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1,89 Prozent auf 211,75 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,74 Prozent auf 8,46 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,73 Prozent auf 909,42 USD) und Autodesk (+ 1,70 Prozent auf 214,21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Netflix (-7,89 Prozent auf 562,40 USD), JDcom (-1,92 Prozent auf 24,97 USD), Micron Technology (-1,47 Prozent auf 110,29 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,22 Prozent auf 495,66 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-1,18 Prozent auf 153,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4 494 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,875 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,68 Prozent, die höchste im Index.

