Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,39 Prozent auf 1 787,99 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent höher bei 1 795,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 794,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 783,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 795,56 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,931 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 755,90 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 1 729,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 633,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,31 Prozent zu. Bei 1 802,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,48 Prozent auf 30,80 EUR), UBM Development (+ 1,08 Prozent auf 18,80 EUR), Palfinger (+ 0,91 Prozent auf 22,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,61 Prozent auf 8,29 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,54 Prozent auf 46,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Andritz (-4,07 Prozent auf 53,10 EUR), Semperit (-1,69 Prozent auf 11,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,30 Prozent auf 19,69 EUR), FACC (-1,27 Prozent auf 6,20 EUR) und Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 18,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 24,493 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

